За 3 тысячи долларов: Анна Тринчер показала подарок от жениха

20-летняя певица Анна Тринчер на днях перенесла операцию по увеличению груди. После того как звезда проснулась от наркоза, любимый Александр Волошин подарил ей сумочку от Dior.

Исполнительница очень боялась хирургического вмешательства, однако все же решилась на него. Пока звезда отдыхала после операции, ее посетил возлюбленный, который порадовал роскошным букетом роз.

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Подарок от Волошина для Тринчер

О пластической операции, которую перенесла Тринчер, говорят немало ее звездных коллег. Это событие быстро распространяется по интернету. Также звезда показывает, как к увеличению груди отнесся ее возлюбленный Александр Волошин.

Жених Тринчер поддержал ее. Когда Анна очнулась после наркоза, парень навестил ее в больнице. Александр подарил любимой огромный букет роз, а также сумочку, о которой она давно мечтала.

В белой коробке с золотистой надписью Dior была желанная сумочка от элитного бренда. Стоимость такого аксессуара – 3 тысячи долларов. Волошин отметил, что раньше никогда бы не приобрел сумочку с такой ценой, но после операции очень хотел порадовать любимую.



Сумочка Анны Тринчер / Скриншот из инстаграма Анны Тринчер

Отметим, сначала Александр был против увеличения груди любимой, поскольку волновался из-за того, сможет ли она в будущем вскармливать детей. Мужчина даже был с невестой на консультации у хирурга, который объяснил, что импланты не будут влиять на это. После этого Александр поддержал возлюбленную и признался, что сам уже хочет, чтобы операция состоялась быстрее.