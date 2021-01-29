Популярний телеведучий та актор Юрій Горбунов зимового вечора вирушив на прогулянку з сином і дружиною. Чоловік зробив атмосферне фото на тлі вечірньої вулиці.

Джерело: інстаграм Юрія Горбунова

Юрій Горбунов після роботи намагається проводити якомога більше часу з сином. Поки на вулиці сніг та мороз, артист вирішив покатати маленького Івана на санках.

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Нове фото Юрія Горбунова з сином

Зірковий татусь ввечері позував на засніженій вулиці. На фотографії, яку ведучий поширив у мережі, також видно красиві маєтки, на яких ще сяють новорічні декорації.

Горбунов постав перед камерою у зимовій куртці синього кольору, джинсах і теплих чоботах. Оскільки на вулиці був мороз, то Юрій також одягнув шапку та рукавиці. Проте найбільше увагу шанувальників привернув син Горбунова та Осадчої – Іван.

Хлопчик сидів на красивих дерев'яних санках. Знаменита матуся сфотографувала його зі спини, тому обличчя первістка Горбунова не було видно. Ймовірно, хлопчику сподобалися такі зимові розваги, оскільки це незвичне проведення часу з батьками на свіжому повітрі.

"Сімейна прогулянка перед сном", – написав у публікації Горбунов.



Юрій Горбунов із сином на прогулянці / Фото з інстаграму Юрія Горбунова