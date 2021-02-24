Вже тиждень принц Філіп перебуває в лондонській лікарні. Причиною госпіталізації стало погане самопочуття та інфекція, яку діагностували під час обстеження. Молодший син герцога Единбурзького принц Едвард запевнив, що батько почувається значно краще.

У новому інтерв'ю телеканалу Sky News наймолодший син королеви Єлизавети ІІ і принца Філіпа принц Едвард розповів про самопочуття хворого батька. Королівський нащадок повідомив, що особисто не навідував герцога Единбурзького в лікарні, однак розмовляв з ним телефоном. За його словами, самопочуття батька покращується.

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56-річний принц Едвард наголосив, що його батько досі перебуває в лікарні, а лікування інфекції, яку в нього діагностували, триває. Герцогу Единбурзькому стало краще, і він чекає на повернення додому – у Віндзорський замок, в якому перебуває впродовж пандемії коронавірусу.

Я говорив з ним днями. Йому значно краще, справді. Він з нетерпінням чекає на виписку, і це дуже радує. Тож ми тримаємо кулачки,

– поділився син принца Філіпа.

Принц Едвард зазначив, що його 99-річний батько трохи розчарований перебуванням в лікарні, адже єдина розвага в клініці – спостерігати за годинником і з цікавістю розглядати стіни. Син принца Філіпа від імені своєї родини та батька подякував за всі добрі повідомлення, які вони отримали.

Що відомо про госпіталізацію принца Філіпа: