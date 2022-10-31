Євген Кот про Влада Яму

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Що Євген Кот думає про втечу Влада Ями

публічні люди не повинні показувати приклад, що треба тікати

Я не можу засуджувати його рішення. Це його життя і він приймає рішення, які хоче. Для мене питання, як люди покинули країну. Це 100% питання. А як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку був введений воєнний стан. Питання зависло в повітрі. Я не виїхав із країни, але теж мав можливість. Я виїжджав на кілька днів за волонтерським посвідченням. Щодо Влада. Так він зробив. То він відчуває. Я не засуджую людей, які не хочуть воювати. Можливо, він. Є люди, які бояться крові. Можливо, він такий. Я не знаю. Суспільство дає оцінку нашим діям. Совість має бути. Нікому й нічого ми не можемо заборонити

Натоміть танцівника, як і телеведучого Юрія Горбунова, приємно вразив Дікусар. "Я знаю Дмитра. Я не очікував, що він одразу піде в ЗСУ", – прокоментував Євген Кот.

Як до Влада Ями ставляться інші зірки шоу-бізу