Євген Кот про Влада Яму
Источник:Rostyslove Production
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Що Євген Кот думає про втечу Влада Ями
публічні люди не повинні показувати приклад, що треба тікати
Я не можу засуджувати його рішення. Це його життя і він приймає рішення, які хоче. Для мене питання, як люди покинули країну. Це 100% питання. А як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку був введений воєнний стан. Питання зависло в повітрі. Я не виїхав із країни, але теж мав можливість. Я виїжджав на кілька днів за волонтерським посвідченням. Щодо Влада. Так він зробив. То він відчуває. Я не засуджую людей, які не хочуть воювати. Можливо, він. Є люди, які бояться крові. Можливо, він такий. Я не знаю. Суспільство дає оцінку нашим діям. Совість має бути. Нікому й нічого ми не можемо заборонити
Натоміть танцівника, як і телеведучого Юрія Горбунова, приємно вразив Дікусар. "Я знаю Дмитра. Я не очікував, що він одразу піде в ЗСУ", – прокоментував Євген Кот.
Як до Влада Ями ставляться інші зірки шоу-бізу
- Перший український "Холостяк" Максим Чмерковський, який сидів з Ямою за суддівським столом "Танців з зірками", вважає, що той зробив неправильно, виїхавши з країни з дружиною та сином, однак засуджувати його не має права.
- Танцівниця Ілона Гвоздьова вже "рівно ставиться до тих, хто виїхав". На її думку, якщо Яма може стати рупором України, а не засмагати на пляжі, то нехай краще сидить у США.
- Натомість співачка Анастасія Приходько висміювала не лише Влада Яму, а й Потапа з Монатіком. Вона обізвала їх "чангалістами" й обговорювала з підписниками, як вітатиме цих зіркових чоловіків з перемогою.