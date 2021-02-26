Французький кіноактор Жерар Депардьє знов встряг у скандал через звинувачення у зґвалтуванні. Після реакції його агента Арно Фрілле, актор з російським громадянством особисто поділився думками. На його думку, ЗМІ та соцмережі зіграли чималу роль у знищенні його репутації, а сам він стверджує, що не винен справі зі зґвалтуванням.

Справу про сексуальне насильство вкотре підняла 22-річна актриса, яка бажала залишитись анонімною. За її словами, у 2018 році він двічі напав на неї у його паризькій квартирі. "Я не винен, тому мені нема чого боятися", – прокоментував ситуацію 72-річний артист у новому коментарі.

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Французький актор зазначив, що у його передбачуваної жертви немає ніяких доказів його злодіянь. 10 березня у суді він зможе це довести. На його думку, суддя не повірить у те, що він може бути насильником.

З усіма цими потоковими каналами, новими засобами зв'язку, вебсайтами, соціальними мережами ми ніби живемо в навушниках, які постійно передають негативні і часто помилкові і упереджені новини. Я все це ненавиджу,

– заявив Депардьє.

Що говорив агент Депардьє про звинувачення?

Днем раніше на ситуацію відреагував агент актора Арно Фрілле. Від імені актора той зазначив, що у словах позивачки немає правди, а вона хоче лише нажитись на славі та репутації Депардьє.

"Це дуже сумно і затьмарює життя артистів, на ім'ї і славі яких намагаються нажитися для своєї слави і користі. Шоу-бізнес. Депардьє ніколи не відрізнявся іміджем ловеласа", – підкреслив агент.