Выступала в оккупированном Крыму: в Днепре митингуют из-за концерта певицы Ирины Круг

Российская певица Ирина Круг приехала в Украину с концертом. Против выступления артистки, приезжавшей в оккупированный Крым, протестуют активисты в Днепре.

В среду, 6 октября, в Днепре проходит концерт российской певицы Ирины Круг. Выступление происходит в Летнем театре.

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Протест против концерта Ирины Круг

Активисты решили собраться под театром в парке Шевченко. Они организовали пикет из-за выступления российской артистки. Несколько десятков человек пришло на митинг против выступления исполнительницы, которая приезжала в оккупированный Крым в 2016 году.

Среди неравнодушных днепрян в основном волонтеры и участники боевых действий. Они держат в руках плакаты с лозунгами "Россия – враг", "Хватит сидеть на русской культуре", а также сине-желтые и красно-черные флаги.



Митинг против концерта Ирины Круг Фото "Радио Свобода"

Активисты подчеркивают, что Ирина Круг "развлекала оккупантов" в оккупированном Крыму и платит налоги в России. Поэтому она не может выступать в Украине. Один из участников пикета, Василий Чабанов, заявил, что митингующие хотели бы задать певице вопрос "Чей Крым?"

"СБУ на мои запросы мне и раньше отвечала, что они не создают перечень артистов, которым запрещен въезд в Украину, такой перечень создает Министерство культуры. Минкультуры мне письменно ответило, что они такой перечень создают по информации, которую предоставляет СБУ и пограничная служба. Пограничники письменно мне ответили, что ничего не знают. И поэтому оказывается, что никто ничего не знает", – подчеркнул Василий Чабанов.



Митинг против концерта Ирины Круг Фото "Радио Свобода"

Конфликт активистов и фанов Ирины Круг

Митингующие просят людей, идущих на концерт, отказаться от выступления. Из-за этого между ними возникают конфликты и перепалки.

Одна из фанаток российской звезды рассказала, что идет на концерт "любимой певицы" и "далека от политики". Зато активисты в ответ им скандируют "предатели" и "позор".

Полиция отстраненно наблюдает за акцией протеста. Охранники поставили турникет, через который пускают людей, пришедших на концерт.



Турникет под залом концерта / Фото "Радио Свобода"

Что известно об Ирине Круг

Российская эстрадная певица и исполнительница шансона – вдова Михаила Круга. Она стала известной после того, как начала исполнять песни умершего мужа.

В 2017 году Ирину Круг внесли в базу "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Российской Федерацией Крым" и “незаконную концертную деятельность".

В 2016 году Круг выступала в оккупированном Крыму, в частности Керчи, Феодосии, Судаке, Севастополе, Евпатории, Симферополе и Ялте.



Ирина Круг в базе "Миротворца" / Скриншот с сайта