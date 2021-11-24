Выходить замуж не планировала: как Ирина Федишин познакомилась с мужем

Популярная украинская певица Ирина Федишин рассказала, как зарождалась ее история любви с мужем Виталием Човныком. Она призналась, что вообще не планировала выходить замуж в 19 лет.

Известная украинская певица Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човнык в этом году отпраздновали 15-ю годовщину свадьбы. Но, по словам звезды, она не сразу хотела выходить замуж.

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Ирина Федишин о знакомстве и замужестве

Первая встреча молодой певицы и ее будущего избранника состоялась на одном из мероприятий, куда Ирину пригласили выступить. Там Виталий Човнык был ведущим и сразу обратил внимание на девушку.

Он тогда очень часто смотрел в мою сторону, бросал мне взгляды,

– поделилась певица.

В тот же день мужчина позвонил по телефону Ирине. "Ира, привет! Как твои дела? А я то, а я это". И оно как-то так начало затягивать, те наши разговоры были такими длинными", – рассказала Федишин.

Уже через несколько месяцев отношений Виталий предложил возлюбленной пожениться. Однако сначала она была настроена резко негативно.

Говорю: "Виталик, да ты что!.. Какая свадьба. Я выйду замуж в 25 лет,

– вспомнила знаменитость.

Однако мужчина был настойчив и через недолгое время сделал предложение Ирине Федишин. И несмотря на все предыдущие убеждения она согласилась, потому что "действительно полюбила".



Ирина Федишин с мужем и детьми / Фото из инстаграма Ирины Федышин

Сейчас супруги воспитывают двух сыновей – Олега и Юру. По случаю 15-летия свадьбы влюбленные во второй раз пошли под венец. Они сыграли роскошную свадьбу с каретой, розами и фотосессией. Ирина Федишин приобрела второе свадебное платье с длинным шлейфом. На второй свадьбе пара осуществила все планы, которые не были воплощены в жизнь 15 лет назад.