Выгорел даже бетон, – Григорий Решетник показал разрушенные дома в Ирпене

Ведущий Григорий Решетник, вместе с женой Кристиной долгое время находившийся в Ивано-Франковске, ненадолго вернулся в Киев. Он собственными глазами увидел ужас, который россияне сделали с Ирпенем.

Русские солдаты пришли на нашу землю, чтобы разрушать и убивать. Именно это они сделали с Ирпенем и его жителями. Григорий Решетник поражен тем, что увидел в этом городе.

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Григорий Решетник побывал в Ирпене

Ведущий снял видео на фоне разрушенного дома, на самом деле есть сотни. Он в шоке от того, что произошло с мирным Ирпенем.

Выгорел даже бетон, уже молчу о самих квартирах, расстрелянных машинах. Сотни разрушенных жизней. Просто ужас,

– прокомментировал ведущий.

Григорий Решетник в Ирпене: смотрите видео онлайн

Вместе с Григорием в городе побывала его жена Кристина. Ранее в Ирпень люди приезжали, чтобы погулять, отдохнуть от суеты, которая постоянно находится в столице. Сейчас в этом городе осталась только боль. Сотни людей там пытали, насиловали, убивали. Они умирали в муках. Умирали за то, что украинцы. Их уничтожали русские солдаты.

Сыновья Решетников остаются в Ивано-Франковске. Хотя в Украине нет безопасного города, ведь где-нибудь есть угроза ракетных ударов, и именно на запад Украины едут жители центральных и восточных областей. На западе ситуация относительно спокойная.