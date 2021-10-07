Встреча Зеленских с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом: как это было год назад

Президентская чета Елена и Владимир Зеленские 7 октября 2020 года побывали с официальным визитом в Букингемском дворце. Там состоялась встреча с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Как это было – напоминаем дальше.

За визитом Зеленских в Великобритании следили поклонники, ведь стремились увидеть встречу с герцогами Кембриджскими. В тот день фотографии из Лондона мгновенно распространялись по сети.

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Разговор состоялся в Букингемском дворце. Внук Елизаветы II и его жена радушно приняли гостей из Украины.

Элегантный образ Елены Зеленской

Для важного события первая леди выбрала элегантный белый костюм от украинского бренда six brand. Наряд состоял из юбки длины миди и блузы с длинными рукавами. На талии был тонкий коричневый пояс. Аутфит Елена довершила туфлями коричневого цвета на каблуке, а в руке держала маленький клатч в тон обуви. Волосы уложила в фирменную прическу, а на лице сделала легкий макияж.

Аутфит Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская встретила гостей в голубом платье длины миди. Наряд Кейт имел изысканное декольте, которому придала особый шарм лаконичная цепочка. Look жены принца довершили пояс в тон платью и туфли-лодочки на каблуке. Волосы Кейт Миддлтон тогда уложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Принц Уильям и Владимир Зеленский искренне улыбались и радовались долгожданной и важной для обеих стран встрече.



Президентская чета Украины и герцоги Кембриджские / Фото из инстаграма Елены Зеленской



​Президентская чета Украины и герцоги Кембриджские / Фото из инстаграма Елены Зеленской

​Президентская чета Украины и герцоги Кембриджские / Фото из инстаграма Елены Зеленской



​Президентская чета Украины и герцоги Кембриджские / Фото из инстаграма Елены Зеленской

