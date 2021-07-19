Вслед за Ани Лорак: Светлана Лобода собралась в Украину с концертом
Источник:инстаграм Ibiza Beach Club
Российские гастролеры возвращаются в Украину. Вслед за Ани Лорак в Одессу собралась певица Светлана Лобода, которая построила карьеру в России. Концерт артистки запланирован на 14 августа.
Украинская певица Светлана Лобода, которая не стесняется получать российские музыкальные награды и гастролировать по стране-агрессору, возвращается на родину. Ее концерт состоится в одесском клубе Ibiza Beach Club за два дня до того, как туда приедет любительница России Ани Лорак.
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Самая яркая и безусловная SuperStar. 14 августа Светлана Лобода в Ibiza Beach Club,
– говорится в сообщении организаторов.
К слову, сама Светлана Лобода никак не прокомментировала предстоящий концерт в Украине – ни в комментариях, ни на личной странице в инстаграме.
Отметим, ночной клуб Ibiza Beach Club неоднократно попадал в скандал, из-за приглашения российских артистов, в частности одиозного Басты. На удивление, гости одесского заведения в восторге от приезда Лободы и разбирают билеты на ее концерт.
38-летняя Светлана Лобода не стесняется выступать в Украине:
- в декабре 2020 года она с Валерием Меладзе дала концерт в одном из ресторанов Киева. Закрытая вечеринка состоялась с нарушением карантинных ограничений – гости не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски;
- Лобода приезжала в Украину еще и в октябре прошлого года. Тогда российская гастролер выступала на свадьбе сына Оксаны Марченко. Она делила сцену с Олегом Винником, Веркой Сердючкой и Максом Барских.