Украинская певица Светлана Лобода, которая не стесняется получать российские музыкальные награды и гастролировать по стране-агрессору, возвращается на родину. Ее концерт состоится в одесском клубе Ibiza Beach Club за два дня до того, как туда приедет любительница России Ани Лорак.

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Самая яркая и безусловная SuperStar. 14 августа Светлана Лобода в Ibiza Beach Club,

– говорится в сообщении организаторов.

К слову, сама Светлана Лобода никак не прокомментировала предстоящий концерт в Украине – ни в комментариях, ни на личной странице в инстаграме.

Отметим, ночной клуб Ibiza Beach Club неоднократно попадал в скандал, из-за приглашения российских артистов, в частности одиозного Басты. На удивление, гости одесского заведения в восторге от приезда Лободы и разбирают билеты на ее концерт.

38-летняя Светлана Лобода не стесняется выступать в Украине: