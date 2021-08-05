Все еще кружишь мне голову, – Мишель Обама романтично поздравила Барака с 60-летием

Первая леди США при 44-м президенте Бараке Обаме оставила в сети нежное поздравление по случаю его дня рождения, которое он праздновал 4 августа. Женщина отметила его особую харизму и важнейшую роль – отцовство для их дочерей.

Хотя день рождения у Барака Обамы состоялся накануне, но поздравления американцы пишут ему до сих пор. Самым красноречивым осталось от его жены Мишель.

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Из всех твоих достижений я знаю, что быть настоящим любящим отцом для наших девочек – это самое главное. Спасибо за то, что несмотря на давление мира ты стал прекрасным мужем и отцом. С 60-летием, Барак. Ты все еще кружишь мне голову после всех этих лет. Люблю тебя,

– написала Мишель в инстаграме.

Праздновал ли Барак Обама день рождения

На фоне роста случаев COVID-19 Барак отменил грандиозную вечеринку в честь своего 60-летия. Ранее он планировал провести ее 7 августа, в субботу в особняке Обамы на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. Туда были приглашены бывшие сотрудники администрации 44-го президента, знаменитости – Джордж Клуни, Стивен Спилберг и Опра Уинфри – и спонсоры демократической партии. Перед этим все гости должны были сдать тест на коронавирус.

Впрочем, вечеринку пришлось отменить, но маленькое празднование все же состоится, но на нем соберутся только самые близкие родственники и друзья.

Из-за распространения нового штамма Дельта мистер и миссис Обама приняли решение сократить количество гостей на мероприятии. Празднование дня рождения посетят только члены семьи и близкие друзья. Барак Обама благодарен за поздравления и надеется на скорую встречу,

– сообщила пресс-секретарь 44-го президента Анна Генкинс в издании The New York Times.