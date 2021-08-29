Во время съемок "Миссии невыполнимой" у Тома Круза похитили внедорожник

Новый эпизод боевика "Миссия невыполнима" снимали в Бирмингеме. Там произошел необычный инцидент: авто актера Тома Круза похитили. Впоследствии внедорожник нашли, но уже без личных вещей звезды, которые были внутри.

Съемки долгожданного фильма "Миссия невыполнима 7" продолжаются. Процесс не лишен различных проблем и скандалов. На днях случился новый инцидент – у Тома Круза похитили роскошный внедорожник BMW X7.

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Авто Тома Круза похитили

Съемки "Миссии невыполнимой 7" проходили в Бирмингеме. Тому Крузу, который играет в фильме главную роль, предоставили автомобиль для передвижения по городу. Однако BMW X7 похитили прямо во время съемок франшизы.

Когда Том Круз ездил в машине, с ним всегда находился охранник. Затем авто припарковали возле гостиницы, чем и воспользовались злоумышленники.

Местная полиция быстро нашла внедорожник – он был в соседнем городке Сметвик. Но, похоже, неизвестных интересовало не так авто, как личные вещи актера, которые исчезли. Издание сообщило, что общая их стоимость достигает "многл тысяч фунтов". Но полиция продолжает работать над воровством.



Местная полиция с Томом Крузом / Фото British Transport Police

Что известно о съемках "Миссии невыполнимой 7"