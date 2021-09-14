Впервые за 3 года: Кристина Соловий презентует новый альбом во Львове

Популярная украинская певица Кристина Соловий едет во Львов, где впервые за 3 года презентует новый альбом Rosa Ventorum I. Концерт исполнительницы состоится 17 сентября в Gastroli Hall.

Певица, музыкант, исполнительница авторских и лемковских песен в современных аранжировках приедет во Львов, чтобы в осенний вечер согреть поклонников своим волшебным голосом.

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Кристина Соловий даст концерт во Львове

Артистка игриво сочетает образ роковой девушки и фэнтези-принцессы, трансформирует фольклор и переосмысливает украинскую поп-музыку. А в сочетании с ее особенным голосом и фирменным live-бэндом получается изысканный коктейль чистого творчества.

Соловий впервые за 3 года выпускает новый альбом и именно львовяне первыми услышат песни из него.

: 17 сентября, 19:00: Gastroli Hall на !FESTrepublic, улица Старознесенская, 24: от 220 гривен

Кристина Соловий приглашает на концерт во Львове: смотрите видео онлайн

Песни Кристины Соловий

Кристина Соловий – "Тримай": смотрите видео онлайн

Кристина Соловий – Fortepiano: смотрите видео онлайн

Кристина Соловий – "Шкідлива звичка": смотрите видео онлайн

Кристина Соловий – "Любий друг": смотрите видео онлайн

Кристина Соловий – "Втікала": смотрите видео онлайн

Кристина Соловий – "Губи в вині": слушайте песню онлайн

Кристина Соловий – "Краще мовчи": слушайте песню онлайн