Впервые без мужа: Елена Зеленская щемяще поздравила с Днем вышиванки

В День вышиванки, 19 мая, Елена Зеленская, несмотря на войну, поздравила страну с праздником. Правда, в этом году впервые сама, без мужа-президента.

К вышиванкам президентской пары всегда приковано особое внимание. Для официального портрета 2022 года Елена Зеленская выбрала сине-белую рубашку с орнаментом и рассказала, как ее сегодня будут одевать в разных регионах страны.

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Елена Зеленская поздравила с Днем вышиванки

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшею, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность", – подчеркнула Елена Зеленская.

Она отметила, что День вышиванки Украина отмечает многие годы, но война наполнила его новым содержанием. Ведь в этом году мы как никогда остро воспринимаем слова о "вышитом коде нации".

Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья,

– щемяще поздравила первая леди Украины.

Елена Зеленская в День вышиванки: фото

Стоит отметить, что впервые за три года президентства мужа Елена Зеленская поздравляла с Днем вышиванки сама, без Владимира Зеленского, который из-за войны сейчас в милитари. Последние два года они фотографировались в этот день вместе.

Елена и Владимир Зеленские в День вышиванки 2020 года: фото

Елена и Владимир Зеленские в День вышиванки 2021 года: фото