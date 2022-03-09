Впервые в истории: писательница Оксана Забужко выступила перед Европарламентом с мощной речью

Украинская писательница Оксана Забужко выступила перед Европарламентом. Ее выступление стало историческим событием, ведь Забужко не является ни должностным лицом, ни гражданкой ЕС.

Во вторник, 8 марта, украинская писательница выступила перед Европарламентом. После мощной речи литераторке аплодировали стоя.

Дочь Кузьмы восстановила благотворительный фонд имени отца: она помогает военным и гражданским.

Оксана Забужко выступила в Европарламенте

Писательница подчеркнула, что неоднократно в своих произведениях выступала за женские права. Теперь она вынуждена поднимать тему права женщины на жизнь.

Украинцы – сильная нация. Это на Западе многих удивило. Как бы то ни было, мы выжили сталинский геноцид и голодомор. Я со слезами на глазах выражаю восхищение моими землячками, которые вместе с мужчинами дерутся. Они вступили в армию, смогли управлять снабжением необходимыми вещами, они рожают детей в хранилищах под наблюдением врачей,

– сказала Оксана Забужко.

"Проблема в том, что бомбы Путина нельзя остановить силой духа. Дети, рожденные в убежищах, умирают от сепсиса. Когда Россия начала свое вторжение, она считала, что будет блицкриг. Мы подтвердили, что в любых войнах женщины – больше всего уязвимая цель".

"Ибо женщины должны заниматься теми, кто нуждается в помощи – дети и старики. И это именно тот живой щит, который использует Владимир Путин для того, чтобы сломать украинское героическое противостояние. Каждый момент нашего колебания – предоставлять ли Украине противоракетное оружие, введение зоны без полетов, – каждая минута стоит жизни, это жизнь женщины или ребенка", – добавила писательница.

Оксана Забужко подчеркнула, что Путин использует гитлеровскую риторику и даже цитирует лидера нацистской Германии. Только объединения и совместные действия смогут победить смерть.

Выступление Оксаны Забужко – историческое событие, ведь оно не является гражданкой ЕС или должностным лицом. Как украинская писательница она впервые выступила перед Европарламентом.

Оксана Забужко выступила перед Европарламентом: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Текст публикации Оксаны Забужко

Итак, вчера, впервые в истории Европарламента, с обращением к нему на пленарной сессии выступил человек, не являющийся ни гражданином ЕС, ни должностным лицом – просто, украинским писателем, Ukrainian writer.

Мир таки меняется. (Но, Господи, как медленно, когда эти минуты скопируют человеческими жизнями!)

Еще несколько дней назад разговор о No Fly Zone для Украины казался немыслимым (так как "это уже Третья мировая война", см. несколькими постами ниже). Сегодня я с трибуны Европарламента говорю Европе, что Путин им ее уже объявил и защищая нас от рос. бомб, они будут защищать не Украину, а себя – и мне потом целый день (12 часов в помещении Европарламента) пожимают руки, а в лифте говорят, с полуразборчивым французским акцентом, "Слава Украине!" – и я понимаю, что наши пешки подвинулись еще на несколько ячеек вперед, а их король совсем, совсем голый.