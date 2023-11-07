Романтика и драйв: в тиктоке вирусится песня "Волошковий цвіт" блогерши из Луцка

В тиктоке вирусится новая песня "Волошковий цвіт". Эту композицию уже можно послушать полностью – автором является блоггер и ведущая Алина Жук.

Украинская блогерша из Луцка Алина Жук 3 ноября презентовала песню "Волошковий цвіт". Но трек стал вирусным в социальных сетях еще до официального релиза.

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В тиктоке вирусится песня "Волошковий цвіт"

Песня стала суперпопулярной в социальных сетях и в тактике в частности. Пользователи сети сняли более 35 тысяч видео под отрывок из этой композиции. Обычно они снимают романтические видео со второй половинкой или просто пляшут под песню.

Также вирусится трогательный тренд "скоро 2024". В таких роликах украинцы показывают в галерее нынешнее фото со своим любимым человеком и архивное – в год, когда зародились их чувства.

О чем этот трек

Для Алины Жук эта композиция – дебютная. В тексте она рассказывает о любви, а драйвовая мелодия придает особое настроение этой песне.

Украинизированный трек о любви, который не оставит равнодушным любителей битовой музыки. Сочетание романтики и драйва, украинских изречений и народного исполнения. Каждый в этой песне найдет свои слова, свою историю,

– рассказала блогерша о своей премьере.

Алина Жук – "Волошковий цвіт": смотрите видео онлайн

В комментариях под клипом все делятся впечатлениями и хвалят певицу за качественную песню и хороший вокал: