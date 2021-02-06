6 лютого першій леді України Олені Зеленській виповнюється 43 роки. З нагоди дня народження дружини Володимир Зеленський написав вірш та публічно подякував коханій за те, ким він став.

Вже традиційно Президент України Володимир Зеленський привітав дружину з новим роком життя публічно. У мережі він опублікував миле небачене раніше фото Олени Зеленської та здивував креативом, адже написав для неї вірш.

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Володимир Зеленський привітав дружину з днем народження

У короткому вірші чоловік подякував дружині за дітей, підтримку та мудрість. Він наголосив, що Олена Зеленська зіграла вирішальну роль у його кар'єрі.

З днем народження, моя. Обожнюю думки твої. Дякую за те, що було. І, сподіваюсь, ще буде. За правду, за очі, за жарти, за те, ким без тебе не став би. За те, що наші діти найкращі (для мене) в світі. Дякую за все. З любов'ю, твій ВЗ,

– написав президент України.

Зворушливий вірш він доповнив кумедним чорно-білим фото дружини. На ньому Олена Зеленська постала в стильному жакеті та з легкою фірмовою зачіскою. На ній не було жодних аксесуарів, лише легкий макіяж, який підкреслив витончену зовнішність. Фотограф підловив першу леді справжньою – з широкою усмішкою та заплющеними очима.



Олена Зеленська / Фото Instagram / @zelenskiy_official