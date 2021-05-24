Вокалист группы Måneskin пройдет тест на наркотики в Италии

Итальянский исполнитель Дамиано Давид вместе с другими коллегами-музыкантами из Måneskin уже вернулся в Италию вместе с кубком Евровидения-2021. В понедельник, 24 мая, он пройдет тест на употребление наркотиков из-за вирусного видеоролика, где он подозрительно себя вел в зале Евровидения.

Как и украинская группа Go_A, итальянцы уже вернулись домой в Рим после Евровидения-2021 в Нидерландах. В столице Италии лидер группы Дамиано Давид заявил журналистам, что сдаст 24 мая "драг-тест".

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"Мы хотим развеять слухи", – лаконично сообщил артист.

Почему лидер Måneskin будет сдавать тест

Во время объявления баллов конкурсантов в финале Евровидения-2021 видеокамеры "поймали" момент, когда Дамиано Давид наклоняется над столом, будто вдыхает в себя кокаин. Фанаты заподозрили артиста в том, что тот позволил себе такие вещи во время конкурса.

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На пресс-конференции Дамиано Давид возмутился вопросом журналиста о том, что тот употреблял наркотики и уверенно заявил, что готов сдать тест на употребление наркотических веществ. Он объяснил, что его коллега Томас разбил бокал и поэтому он наклонился, чтобы рассмотреть, где тот упал.

Впоследствии в своем инстаграме Måneskin опубликовали заявление, где еще раз подтвердили, что не употребляли наркотиков на мероприятии, поскольку выступают категорически против этого.

"Мы действительно поражены тем, что некоторые люди говорят о том, что Дамиано употребляет наркотики. Måneskin действительно против наркотиков и никогда не употребляли кокаин. Мы готовы пройти тестирование, потому что нам нечего скрывать. Måneskin здесь, чтобы играть свою музыку. Мы очень рады нашей победе на Евровидении. Спасибо всем за поддержку. Рон-н-ролл никогда не умрет. Любим вас!" – писали победители.

Реакция Европейского вещательного союза

Представители Евровидения в Нидерландах уже прокомментировали ситуацию и отметили, что слова итальянской группы о разбитом стекле имеют место. Но они все еще исследуют ситуацию.

"Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в грин-руме не было наркотиков, и объяснили, что на их столе было разбито стекло. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и своевременно предоставим дополнительную информацию", – говорилось в заявлении накануне.