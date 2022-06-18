Война и дети: бренд Syndicate запустил новую коллекцию, посвященную войне

Украинский бренд одежды Syndicate собрал рисунки детей о войне и превратил их в принты для футболок. Вся прибыль от продаж будет направлена в фонд "Таблеточки".

Около четырех месяцев украинские дети не на словах знают, что такое война. Это грусть по родному дому и друзьям, когда неожиданно пришлось покидать все и уезжать в безопасное место. Это колыбельные под гул сирен или рисунки на стенах укрытия. Это боль и глубокие травмы, которые жестокая реальность оставляет на всю жизнь.

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Именно дети тончайше чувствуют войну. Они могут не говорить вслух о своих ощущениях и переживаниях, но все можно увидеть в созданных ими изображениях: самолеты и родной дом, любимую собачку и военных, а еще — много любви и веры в Украину.

Маргарита, 8 лет

Как-то в школе в Нидерландах, которую теперь посещает Маргарита, учительница-украинка дала детям задачу нарисовать Украину, изобразить, что они чувствуют. Поэтому девочка нарисовала символы своего государства и большую планету с Украиной посредине. Границы несколько отличаются от реальных, но ведь и сама Украина теперь болит всему миру. Но Маргарита верит: на ее родине снова будет мир, все люди вернутся домой и весь мир будет помогать восстанавливать Украину, чтобы потом посетить сюда и узнать больше об украинцах.



Syndicate превратил рисунки детей в принты на футболках / Фото из пресс-службы

Михаил, 11 лет

Этот рисунок создал 11-летний Михаил. Парень увлекается футболом и майнкрафтом, а еще любит рисовать. Этому научила его мама Вера, работающая учителем английского языка и рисования.

Михаил признается, что во время полномасштабной войны ему больше не хватает общения с друзьями, ведь все теперь находятся в разных странах. Впрочем, парень верит в счастливое будущее Украины и нарисовал подсолнечник как символ нашего государства.



Syndicate превратил рисунки детей в принты на футболках / Фото из пресс-службы

Илья, 10 лет

Автором этого принта есть 10-летний Илья. Он недавно окончил 5 класс, очень любит математику и природу, посещает секцию по вольной борьбе и активно участвует в различных конкурсах.

На этом рисунке парень изобразил свою семью: папу Иосифа, маму Наталью, старшего брата Олежика и себя Ильчика. Так дома его называют родные. А еще Илья верит в победу Украины, поэтому оставил на рисунке надпись: "Украина едина".



Syndicate превратил рисунки детей в принты на футболках / Фото из пресс-службы

Ника, 7 лет

На этом рисунке изображена собачка Плуто. Это любимая игрушка 7-летней Ники, которая из-за войны войны вместе с семьей была вынуждена покинуть дом и уехать за границу. Девочка очень любит рисовать и даже за несколько месяцев до 24 февраля начала посещать художественную школу.

Но после обстрелов и бомбежек семье пришлось уехать в более безопасное место. Ника успела забрать с собой любимого Плуто и теперь не расстается с собачкой ни на мгновение. Девочка считает Плуто настоящим героем, ведь он одолел вместе с семьей такой большой путь.



Syndicate превратил рисунки детей в принты на футболках / Фото из пресс-службы