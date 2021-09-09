Vogue вляпался в скандал: в журнале появилась россиянка Георгиева, у которой бизнес в Крыму

Украинская версия журнала Vogue оскандалилась новой фотосессией, которая появилась на сайте издания. В ней позирует россиянка Снежана Георгиева, у которой есть винный завод и рестораны в оккупированном Россией Крыму.

Правда, на сайте издания редакторы не указывают, кто появился в фотосессии, впрочем, сама Снежана уже опубликовала фотографии в инстаграме, обозначив на них журнал Vogue. Она написала, что ей приятно быть в журнале, ведь ее "давно не было в украинском глянце".

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Снежана Георгиева в украинском Vogue / Скриншот с инстаграм-сторис женщины

Стоит добавить, что в фотосессии женщина демонстрирует одежду бренда L.A.B. by Ternovskaya, который основали в оккупированном Крыму в 2015 году.

"Бабье лето", – подписала снимок Георгиева.



Россиянка Снежана Георгиева в журнале Vogue UA / Фото Vogue UA

Отметим, что в инстаграм-профиле Георгиевой можно увидеть немало фотографий и видеороликов из Крыма, где она производит вино и отдыхает с семьей.

Что известно о Снежане Георгиевой? Бизнесменка родилась в Киеве в семье болгарина и украинки. Некоторое время семья проживала в Крыму и в России. После школы она вернулась домой, где должна была поступить на медицинский факультет. Впрочем, она передумала и переехала учиться в Москву, чтобы получить юридическое образование. В 2010 году открыла там свой первый ресторан "Белка", который через 5 лет переименовала в "Брюс Ли". В 2016 году она стала совладелицей компании "Золотая Балка" в Крыму, которая производит вино. В 2014 году у нее был рак, и после нескольких месяцев борьбы с лейкемией она находится до сих пор в ремиссии.

Напомним, что в 2020 году журнал Vogue UA уже отмечался еще одним скандалом – fashion-директор журнала Юлия Пелипас называла боевые действия на Донбассе "гражданской войной". Касательно Снежаны Георгиевой, то 24 канал уже обратился к изданию за комментарием и ожидает ответ.