45-летняя Маричка Падалко четыре года подряд проводит отпуск в Украине, а не за рубежом. На днях она с мужем и тремя детьми поехала в курортное село Грибовка, что в Одесской области. Они остановились на базе отдыха, которая расположена прямо на пляже.

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Хорошее море. Базы прямо на пляже. Относительно тихо. Без "тусы",

– делилась Маричка Падалко.

С мужем-журналистом Егором Соболевым, 14-летним сыном Михаилом, 12-летней дочерью Марией и 10-летней Екатериной телезвезда загорает на пляже на шезлонгах и пробует то, что у моря продают местные. Да, она с детьми попробовала сладкую вату. "Гадость, но раз в год можно", – прокомментировала Маричка Падалко.

Маричка Падалко едва ли не единственная знаменитость, которая выбрала украинский курорт для отпуска. Популярными направлениями для известных и знаменитых являются Греция, Турция, Болгария и Франция. Узнавайте больше о том, где этим летом отдыхают звезды.

Ведущая поделилась пляжным фото, на котором позировала в купальнике трендового малинового цвета и с заплетенными волосами. Она показала безупречный вид без косметики, ведь на отдыхе совсем не красится.

"Куда ни глянь, море – везде", – подписала Маричка Падалко.



Маричка Падалко на пляже в Грибовке / Фото из инстаграма ведущей