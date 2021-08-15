Владимир Остапчук с женой поужинал с Киркоровым: фото из Греции

Шоумен Владимир Остапчук с женой Кристиной улетел в Грецию. Супруги проводят отпуск на острове Крит, где сейчас отдыхает Филипп Киркоров. Пара встретилась с запрещенным в Украине артистом и похвасталась совместным ужином.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк провели вечер с российским певцом, который регулярно посещает оккупированный Крым и называет полуостров "любимым местом в России". Они встретили Филиппа Киркорова в бутике швейцарского бренда Rolex, а затем отправились в роскошный ресторан.

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Знаменитости выбрали большой столик на террасе с видом на море, ведь с артистом были дети и друзья. Супруги выбрали места напротив Киркорова и весь вечер мило общались с певцом и его детьми.

Они обсуждали, на кого Кристина подписана в инстаграме. Филиппа Киркорова очень удивило, что жена Владимира Остапчука следит всего за несколькими представителями "их шоу-биза".

Спасибо Филиппу Киркорову за этот теплый дружеский вечер,

– подписал Остапчук.



Владимир Остапчук с женой и Киркоровым / Фото из истаграма шоумена

На днях Киркорову запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Однако россиянина не внесли в "черный список" Минкульта. Поскольку он не угрожает национальной безопасности нашего государства, фильмы и концерты с его участием все еще будут транслировать.

Напомним, в апреле прошлого года Владимир Остапчук на пару с Олей Поляковой поздравил Киркорова с днем рождения. Он назвал именинника королем и опубликовал его фото с детьми. На сообщение коллеги иронично отреагировал Сергей Притула: "Вова, а напомни, когда там "днюха" у Лепса и Тимати? Чтобы я не забыл свечку за скапанье поставить".