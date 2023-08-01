Бывает стыдно, – Влад Яма ответил на хейт по поводу выезда за границу

Украинский хореограф Влад Яма, который с началом полномасштабного вторжения уехал из Украины, снова нарвался на хейт подписчиков. Звезду постоянно критикуют за то, что он скрылся за границу, и теперь Яма ответил на это.

На днях танцовщик, судья "Танцев со звездами" опубликовал новые фото из США, где сейчас проживает. Многие украинцы его захейтили, однако нашлись и те, кто встал на защиту Влада Ямы.

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Яма ответил на хейт

Больше всего звездного хореографа критикуют за то, что он в первые дни полномасштабного вторжения уехал в США. Теперь украинцев возмутило, что Влад Яма продолжает демонстрировать свою беззаботную мирную жизнь в соцсетях. Свое недовольство по этому поводу вины выразили в комментариях.

Сам танцовщик не стал молчать и ответил на упреки хейтеров. На вопрос одного из пользователей сети, бывает ли ему стыдно за жизнь в США, Яма написал, что "регулярно".



Влад Яма ответил на хейт / Скриншот комментариев

У него даже спросили по поводу защиты Украины на фронте. На это Влад Яма написал, что в этом вопросе он будет реагировать только на претензии военных.



Влад Яма ответил подписчикам / Скриншот комментариев

Добавим, что многие поклонники в комментариях поддержали Влада Яму. Они подчеркнули, что ехать или оставаться в Украине – личный выбор каждого. "Правда", – лаконично ответил танцовщик.



Влад Яма ответил поклонникам / Скриншот комментариев

Добавим, что в соцсетях Влад Яма также отреагировал на террористический удар России по жилому дому в Кривом Роге. Он опубликовал фотографии погибших там мамы и дочери.



Влад Яма отреагировал на удар по Кривому Рогу / Скриншот с инстаграм-сторис

Напомним, что с началом полномасштабной войны Влад Яма уехал из Украины. До сих пор неизвестно, как ему это удалось, но сам артист уверяет, что успел покинуть страну до закрытия границ. Уже больше года танцовщик с семьей живет в США, там он даже нашел работу. Чем занимается Влад Яма – читайте в нашей статье.

Добавим, что, несмотря на критику, некоторые из звездных коллег вступились за Влада. В частности, Тарас Цымбалюк ранее возмущался, что украинцы "докопались до Ямы". Он отмечал, что хореограф в США организовал много мер в поддержку Украины, собирал деньги на ВСУ. Тогда с актером поспорил Евгений Кот.