Влад Яма сделал жене сюрприз в годовщину свадьбы: романтическое видео из Одессы

Во вторник, 21 сентября, судья "Танцев со звездами" Влад Яма праздновал седьмую годовщину брака с женой Лилианой. Для любимой он устроил романтический сюрприз – поездку в Одессу. Семья остановилась в роскошном номере с видом на море.

Из Киева в Одессу супруги отправились днем. В романтическую поездку они взяли 5-летнего сына Леона. Знаменитый танцовщик Влад Яма был за рулем и не рассекречивал, куда везет семью.

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Свое авто он припарковал недалеко от 5-звездочного отеля, что на центральном пляже города. Однако хореограф сохранил интригу до конца – прикрыл жене глаза защитной маской, которую она сняла лишь в номере. Роскошные апартаменты с панорамным видом на море, балконом и джакузи стали сюрпризом для Лилианы.

Вау, я шокирована. Мы будем так близко к морю? Какая красота,

– заявила жена Влада Ямы, как только открыла глаза.

Как выяснилось, это была ее мечта. К слову, семейный люкс обошелся танцовщику около 12 тысяч гривен за ночь!

Влад Яма с женой и сыном в Одессе / Видео из инстаграм-сторис танцовщика

Звездные супруги так и не рассекретили, как провели вечер в годовщину свадьбы. Утром их ждал завтрак аристократов – с устрицами и шампанским.

Несмотря на ветреную погоду, семья прогулялась по пляжу Ланжерон, вид на который открывается из их номера. Больше всего сюрприз оценил сын Влада Ямы Леон, который не мог налюбоваться морем.