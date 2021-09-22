Из Киева в Одессу супруги отправились днем. В романтическую поездку они взяли 5-летнего сына Леона. Знаменитый танцовщик Влад Яма был за рулем и не рассекречивал, куда везет семью.

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Свое авто он припарковал недалеко от 5-звездочного отеля, что на центральном пляже города. Однако хореограф сохранил интригу до конца – прикрыл жене глаза защитной маской, которую она сняла лишь в номере. Роскошные апартаменты с панорамным видом на море, балконом и джакузи стали сюрпризом для Лилианы.

Вау, я шокирована. Мы будем так близко к морю? Какая красота,

– заявила жена Влада Ямы, как только открыла глаза.

Как выяснилось, это была ее мечта. К слову, семейный люкс обошелся танцовщику около 12 тысяч гривен за ночь!

Влад Яма с женой и сыном в Одессе / Видео из инстаграм-сторис танцовщика

Звездные супруги так и не рассекретили, как провели вечер в годовщину свадьбы. Утром их ждал завтрак аристократов – с устрицами и шампанским.

Несмотря на ветреную погоду, семья прогулялась по пляжу Ланжерон, вид на который открывается из их номера. Больше всего сюрприз оценил сын Влада Ямы Леон, который не мог налюбоваться морем.

Напомним, всего две недели назад Влад Яма с женой, сыном и родителями отдыхал у моря – на Косе Бирючий остров на Азовском море.