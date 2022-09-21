"А чего не на фронте": Влада Яму раскритиковали за ди-джейский сет в Нью-Йорке

Хореограф Влад Яма во время войны уехал с семьей в США. 24 августа он провел в Нью-Йорке ди-джейский сет, чем в очередной раз вызвал возмущение у украинцев. Танцовщики снова спрашивают, почему он не на фронте.

Влада Яму не раз критиковали за то, что он уехал за границу во время войны. Многие коллеги хореографа отправили в другие страны жен и детей, а сами помогают Украине на фронте или в волонтерской деятельности.

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Влад Яма провел ди-джейский сет в Нью-Йорке

Танцовщик стал за ди-дижейский пульт в одном из заведений Нью-Йорка еще 24 августа, однако только сейчас опубликовал видео с того вечера. В ролике видно, как артист зажигает под песню Kalush Orchestra – Stefania, с которой группа победила на Евровидении-2022. Украинцы, пришедшие на мероприятие по случаю Дня Независимости, танцевали и пели.

В подписи к видео Яма сообщил, что это был благотворительный вечер, но это не спасло его от критики. В комментариях пользователи сети не скрывают недовольства и спрашивают танцовщика, почему он не на фронте.

"Кому весело, а кому на передовой не очень".

"А чего же не на фронте?"

"Так держать, сын мой. Слава Украине!"