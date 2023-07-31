"Его не пугают ракеты": Влад Яма впервые за долгое время вышел на связь и нарвался на хейт

Хореограф Влад Яма остается в США. Впервые за длительное время он опубликовал новый пост и снова нарвался на хейт среди украинцев. Однако поклонники Влада поддержали его.

В комментариях многие отмечают, что каждый может жить так, как хочет. Более того, советуют Владу отключить комментарии и не учитывать негатив.

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Что пишут под новым постом Влада Ямы

Активное обсуждение проходит под новой публикацией Влада. Танцовщик опубликовал новые фото из США, где проживает с начала полномасштабного вторжения. Яма позировал на фоне скалистых пейзажей.

Не каждый может смотреть в будущее, не оглядываясь назад,

– написал хореограф под фотографиями.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

В комментариях украинцы в очередной раз выразили возмущение выездом хореографа за границу. Его спрашивают, как удалось это сделать и позволит ли совесть вернуться в Украину.

"Влад, какая причина вашего выезда? Болеете? Есть трое детей? Объясните, очень нужно".

"Возвращайтесь в Украину. Вопрос к вам не в том, что вы за границей, а в том, что вы постоянно за границей. У публичных лиц, добившихся успеха в Украине, огромная ответственность перед украинцами".

"Ребята на передовой не имеют возможности пойти в отпуск, их не кем заменить, а эти ездят, куда захотят".

"Хватит ли смелости потом вернуться в Украину?"

"Он не слышит сирен, его не пугают ракеты. Я не только о нем говорю, а обо всех, кто имеет возможность уехать, потому что простые люди не могут себе такого позволить, потому что нет средств на жительство".

Однако сторонники Влада не оставили его без поддержки. Они советуют закрыть комментарии и не учитывать те злые слова, которые льются в его адрес.

"Я не понимаю, в чем дело. Он выбрал свой путь. Это его право. Право каждого жить, как он хочет. Он выбрал уехать. Я и еще тысячи – выбрали остаться. Не нам его и других осуждать".

"Влад, вы все делаете правильно. Берегите себя и свою семью".

"Мы тебя любим! Не переживай! Выключи комментарии! Ты подносишь Украину на другой уровень в другой стране!"

"Вы лучший! Обожаю!"

"Что за трэш в комментариях? Люди, чего вы такие злые? Влад сделал вам что-то плохое?"

Кто из звезд защищал Влада Ему

Во время полномасштабной войны хореограф неоднократно подвергался критике. Многие коллеги его осуждали, однако были и те, кто вступался за Влада.