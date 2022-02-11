Виталий Козловский получил второе высшее образование: как певец защищал диплом

Украинский певец Виталий Козловский сообщил, что получил второе высшее образование – диплом магистра. Он показал видео, как защищал диплом перед комиссией.

36-летний украинский музыкант Виталий Козловский поделился с поклонниками своим достижением. Он рассказал, что получил музыкальное образование.

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Виталий Козловский получил второе высшее образование

Артист полтора года учился на факультете музыкального искусства в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств, чтобы получить музыкальное образование. На днях он окончил магистратуру и защитил диплом.

Для Виталия Козловского это уже второе высшее образование. Первую он получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на факультете журналистики.

Сегодня защитил диплом магистра, теперь у меня есть второе высшее образование. Не выспался, не позавтракал, но все прошло достойно. Кто не знал, моя первая специальность – журналист, а вторая уже касается основной деятельности – эстрадного пения,

– поделился Виталий Козловский.