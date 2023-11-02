"Если бы его сыновья служили": Козловский резко отреагировал на отказ Кондратюка по поводу "мировой"

Певец и военный Виталий Козловский ранее предложил бывшему продюсеру заключить мировое соглашение, чтобы завершить многолетний конфликт. Однако Игорь Кондратюк отказался. Теперь артист жестко "проехался" по продюсеру, сравнив его с Путиным.

Козловский резко прокомментировал решение Игоря Кондратюка по его предложению. Раньше певец попросил прекратить рознь, которая длится между ними около десяти лет.

Важно Что за бред ты пишешь – Кондратюк и Козловский поссорились после заявления о "мировой"

Козловский "проехался" по Кондратюку

Артист заявил, что хотел провести мирные переговоры с экспродюсером, но тот ответил ему хамством и пренебрежением.

По словам Козловского, говорить с Кондратюком – это то же самое, что вести переговоры с Владимиром Путиным, поэтому в дальнейшем общаться с экспродюсером нет смысла.

Я догадываюсь о причине, по которой он категорически не хочет со мной говорить лично. Это ужас. Поскольку сбросив эти переговоры на представителя, он будет апеллировать исключительно к решениям суда о нарушенных авторских правах,

– объяснил певец.

Козловский добавил, что не отрицает то, что пел песни, поэтому будет за это платить.

По его мнению, Кондратюк не захотел говорить лично, потому что тогда ему пришлось признавать факты непорядочности, которые присутствовали в сторону Виталия все годы их сотрудничества.

"Если бы его сыновья сегодня служили возможно, диалог был бы. А так – он меня никогда не услышит", – считает Козловский.

Артист извинился перед поклонниками, которым пришлось видеть публичный конфликт.

Какую "мировую" предлагал Козловский: что известно

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк не могут найти общий язык уже 10 лет. Из-за нарушения авторского права Кондратюк подал в суд на Козловского. Теперь артист должен своему продюсеру немалую сумму денег.

На днях Виталий предложил Кондратюку подписать новое мировое соглашение. Предложения певца: