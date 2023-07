Писательница Виктория Амелина погибла в результате удара по Краматорску: что о ней известно

На днях Россия нанесла циничный удар по центру Краматорска. От атаки погибло и пострадало множество украинцев. Теперь стало известно, что в больнице скончалась украинская писательница Виктория Амелина, тяжело раненная после удара.

Напомним, что оккупанты атаковали центр в Краматорске вечером 27 июня, удар пришел по пиццерии. Среди пострадавших была и Виктория Амелина. 24 Канал выяснил, какой была Виктория и как она помогала стране.

К сожалению, писательница была тяжело ранена. 1 июля стало известно, что ее сердце остановилось в больнице Днепра. Вероятно, у Виктории остался 10-летний сын.

Виктория Амелина пострадала от удара по Краматорску

Виктория Амелина была 27 июня в пиццерии Ria Lounge с делегацией из Колумбии. В частности, там были политик Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес, все они ранены. Они представляют организацию Aquanta Ucraina – группу поддержки Украины в Латинской Америке.

Раненую Викторию из Краматорска перевезли в Днепр, где врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Медики сделали все возможное, но ранение оказалось смертельным.

Что известно о погибшей писательнице

Виктории Амелиной было 37 лет. Она родилась 1 января 1986 во Львове. В школьные годы переехала с отцом в Канаду, однако вскоре решила вернуться в Украину.



Виктория Амелина / Фото с ее твиттера

В 2007 году Виктория получила степень магистра компьютерных технологий у НУ "Львовская политехника" с отличием. В 2005 – 2015 годах работала в международных технологических компаниях.

В 2014 году Амелина дебютировала в литературе с романом "Синдром ноября или Homo Compatiens". Предисловие к нему написал Юрий Издрык.

Писательница написала два романа и детскую книгу. Кроме того, она была лауреаткой премии Джозефа Конрада, которую вручают молодым украинским писателям. Тексты Виктории Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки. Недавно роман "Дом для Дома" был переведен на испанский язык.

Через несколько дней до удара писательница выступила в Киеве, где читала свою поэзию украинцам. Виктория активно вела соцсети и писала посты на английском языке, чтобы донести всему миру о войне в Украине.



Виктория Амелина читает поэзию в Киеве в июне 2023 года / Фото с ее твиттера

В 2021 году Виктория основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.

После вторжения России она присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds и расследовала преступления российской армии на оккупированных и затем освобожденных территориях.

В начале июня 2022 Виктория Амелина опубликовала в твиттере снимок, на котором она фотографирует разрушенный дом.

Это я на этой фотографии. Я – украинская писательница. На моей сумке – портреты великих украинских поэтов. Казалось бы, я должен фотографировать книги, искусство и своего маленького сына. Но я документирую военные преступления России и слушаю звуки артобстрелов, а не стихи. Почему?

– написала Амелина.

В сети Виктория начала писать "Дневник молчания" о своих эмоциях накануне войны и первой мысли и истории с началом полномасштабного вторжения. Их можно прочесть по этой ссылке.

Напомним, что именно Амелина нашла в деревне близ Изюма дневник убитого русскими украинского писателя Владимира Вакуленко.

Также Виктория работала над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, которая вскоре должна выйти за рубежом. В этой книге Амелина рассказывает об украинских женщинах, документирующих военные преступления и их жизнь во время войны.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким писательницы.