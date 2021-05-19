Эксцентричная этнофольк группа Go_A зажгла сцену Евровидения-2021 в Роттердаме. Как украинские фаны, так и иностранная публика увлечены энергичной украиноязычной песней SHUM. Это ярко демонстрируют тренды ютуба – 1,2 миллиона просмотров и первое место на вкладке "Популярное".

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Видео с выступления всего за несколько часов имеет более 1 миллиона просмотров на официальном канале Евровидения и попало на 1 место в трендах ютуба. Украина пошумела,

– гордо написали музыканты.

Следит Go_A и за прогнозами букмекеров на Евровидении-2021. Сейчас украинская группа занимает четвертую строчку, уступая победу лишь Италии, Франции и Мальте.

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Добавим, не впервые группа Go_A врывается в тренды ютуба. Видео первой репетиции коллектива на арене Ahoy в Роттердаме занимало третью позицию в трендах ютуба, вызвав бурную реакцию фанов. На данный момент ролик просмотрели более 900 тысяч раз.

Евровидение 2021 первый полуфинал – Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн