Под рождественскую мелодию: ролики с милой бабушкой Джун заполонили тикток

В тиктоке распространяется тренд по видео, где бабушка подпевает в машине. Этот ролик стал суперпопулярным в сети.

Еще в прошлом году в тиктоке появился аккаунт бабушки Джун (Granny June). Наиболее популярным стал ролик, где бабушка уезжает в авто и мыло подпевает.

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Рождественский тренд тиктока

Это видео собрало более 48 миллионов просмотров и свыше 8 миллионов предпочтений. Под роликом множество забавных и дружелюбных комментариев. Автор аккаунта рассказал, что бабушке Джун – 84 года, она болеет деменцией, но обожает музыку несмотря ни на что.

"Моя кукуха в конце этого года";

"Это тот тип пожилых людей, которых я обожаю";

"Это так волшебно";

"Она такая милая";

"Пересмотрелась уже 15 раз", – реагировали в сети.

Джун стала мемом в тиктоке, видео с этой мелодией и самой бабушкой стали снова записывать – ведь Рождество уже близится. Обычно пользователи создают смешные ролики, где шутят и рассказывают ситуации из жизни.

Под какой трек подпевает бабушка

В авто играет музыка The Ronettes – Sleigh Ride. На самом деле, Sleigh Ride – это оркестровая композиция Лероя Андерсона, написанная еще в 1949 году.

Больше всего эта мелодия ассоциируется с Рождеством: она принадлежит к одной из десяти наиболее часто исполняющих и слушающих на праздники. Sleigh Ride исполнили и записали многие другие артисты, среди которых и The Ronettes.

The Ronettes – Sleigh Ride: слушайте онлайн