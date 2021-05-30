Вернуть бы январь 2014 и дать украинцам разобраться самим, – солист группы Animal ДжаZ из Росси

Российский артист и фронтмен группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий дал интервью журналисту Юрию Дудю. В нем он заявил, что мир между Украиной и Россией наступит только после смены власти в Кремле.

Надо было лучше подумать, прежде чем идти с оружием, – Красовицкий

Российский журналист спросил у певца, наступит ли мир между Украиной и Россией в ближайшие десятилетия. В ответ Красовицкий заявил, что это возможно только тогда, когда сменится российская власть.

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Он также признался, что хотел бы вернуть время назад, чтобы власть лучше подумала перед тем, как пускать свои войска на Донбасс.

По словам фронтмена Animal ДжаZ, украинцы сами бы разобрались в своих проблемах, ведь никакого братоубийства не было. Красовицкий понял, что российские власти на самом деле лгали о событиях на Донбассе в 2014 году.

Я бы так хотел, если честно, чтобы это все откатить до января 2014 года, и с этого момента: "Давайте, ребята, подумаем. Три раза подумаем, делать это или нет? Может, пусть они сами разберутся?" А они разберутся. Никакой бы там резни не было, это все была одна сплошная ложь,

– сказал солист Animal ДжаZ.

Смотрите фрагмент из интервью Дудя и Красовицкого: