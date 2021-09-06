Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук провела эфир в платье от Dior

В пятом сезоне "Танцев со звездами" у Юрия Горбунова появилась новая коллега. Вместо Тины Кароль ведущей стала модель Иванна Онуфрийчук. В первый прямой эфир она вышла в платье от бренда Christian Dior.

Уже в 1 выпуске "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук показала, что будет впечатлять не менее эффектными платьями чем ее предшественница Тина Кароль. Для дебютного прямого эфира ведущая подобрала одежду от французского дома моды Christian Dior.

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На модели было вечернее платье ярко-красного цвета из осенней коллекции 2021 года. Это фатиновый наряд с пышным низом и объемной вставкой в форме сердца, украсившей зону декольте. Благодаря вырезам на талии Иванна Онуфрийчук засветила стройную фигуру.

Волосы ведущая "Танцев со звездами" собрала в тугой высокий хвост, засветив массивные серьги в форме бабочек. Нежные черты лица она подчеркнула вечерним макияжем с блестящими тенями.



Иванна Онуфрийчук в платье от Dior / Фото из инстаграма Нины Рубан



Иванна Онуфрийчук в платье от Dior / Фото из инстаграма Нины Рубан

, на "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук выбрала платье, как актриса Розамунд Пайк на красную дорожку Каннского кинофестиваля.