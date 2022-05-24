"Вау, как это красиво": Злата Огневич вступилась за девушек, которые продают голые фото ради ВСУ

В марте в Украине возник волонтерский проект "Теронлифанс", участники которого собирают деньги на ВСУ своими интимными фото. Эту пикантную, но действенную инициативу поддержала певица Злата Огневич.

36-летняя Злата Огневич заявила, что о креативном волонтерском движении "Теронлифанс" узнала из инстаграм-сторис подруги и не смогла пройти мимо. На свою почти полмиллионную аудиторию артистка похвалила смелых девушек, которые красотой собственного тела приближают победу Украины над Россией.

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Злата Огневич об интимных фото для помощи ВСУ

Эта инициатива очень классная. Потому, девушки, я с вами полностью солидарна. Не знаю, нашла бы я в себе смелость это сделать. Наверное, нет. Но это не значит, что другим нельзя. Поэтому делайте и приближайте нашу победу,

– призвала Злата Огневич.

Интересно, что в своей инстаграме певица провела опрос, чтобы понять, как ее фоловеры относятся к пикантному проекту. Однако его результаты артистку не порадовали.

"Зашквар. Я даже не буду выкладывать ответы, потому что большинство – отрицательные. Хотя надежда была на более глобальный взгляд по этому вопросу", – призналась Огневич.

Звезда заметила, что хейт посыпался только от женщин, в то время как мужчинам инициатива понравилась. Поэтому тем, кто поливает волонтёров грязью, она посоветовала придумать собственный метод, как собирать сумасшедшие суммы на помощь ВСУ.

"Я подумала "вау", как это круто, креативно, красиво, потому что наши девушки – самые красивые в мире. А те, кто написал, что это позор, если вы чего-то не воспринимаете и не понимаете, это не значит, что это плохо и что другим этого не стоит делать. Мир не делится на черное и белое, и мы все это знаем. Он прекрасен, разноцветен", – подчеркнула Злата Огневич.

Скриншот с инстаграма певицы

Что же такое "Теронлифанс"

"Теронлифанс" – волонтерский проект двух девушек из Украины и Беларуси, который приобрел популярность в соцсетях. Его название – игра слов "территориальная оборона" и OnlyFans, сервиса, на котором публикуют "взрослый" контент за деньги. Его суть состоит в том, что люди жертвуют деньги на нужды Вооруженных Сил Украины и временно перемещенных лиц, отправляют участницам или участникам инициативы скриншот квитанции и получают за это нюдс – их интимное фото.

Цель проекта – увеличить количество донатов на нужды Украины в войне с Россией.

За почти три месяца, с 8 марта, волонтерам "Теронлифанс" удалось собрать приличную сумму – более 20 миллионов гривен!