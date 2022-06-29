Василиса Фролова очаровала фото с сыном и спела "Ой у лузі червона калина" в Дубае

Телеведущая Василиса Фролова с сыном находится в Дубае. В День Конституции она присоединилась к массовому исполнению песни "Ой у лузі червона калина".

Из-за войны многие родители решили вывезти своих детей за границу. Среди них есть и телеведущая Василиса Фролова. Сейчас она живет в Дубае, однако постоянно говорит о жестокой войне, происходящей в ее стране.

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В Дубае спели "Ой у лузі червона калина"

28 июня в разных странах мира украинцы присоединялись к массовому исполнению патриотической песни "Ой у лузі червона калина". Василиса Фролова не смогла обойти это мероприятие в Дубае. Также она рассказала, как когда-то ради шуток для телеэфиров искала в книжных магазинах Конституцию Украины. Тогда эта книга была самой дешевой и неприглядной позицией в ассортименте.

Помню, что это была удивительно тонкая книга. Тем легче было ее прочесть,

– поделилась Фролова.

Телеведущая считает 34 статью Конституции всегда актуальной: "Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или другим способом – по своему выбору" .

Самая демократичная 26 лет назад, самая актуальная сейчас. Уже 26 лет у нас очень много свобод. Несложно их перечитать и вспомнить. Важнее сейчас добавить к ним еще одну – свободу победить каким-либо образом!

– подчеркнула Фролова.

К праздничному сообщению Василиса прикрепила фото с сыном Родионом. Мальчик мило улыбался, позирует на камеру в вышитой рубашке. А его звездная мамочка была в патриотическом сине-желтом наряде.

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