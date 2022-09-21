Василиса Фролова ответила, на какие деньги живет в Дубае: "Финансовая подушка стремительно исчезла"

Украинская ведущая Василиса Фролова рассказала, как ей живется в Дубае с сыном и мужем. Она призналась, какие у нее отношения с любимым и на какие средства живут супруги.

Украинская ведущая Василиса Фролова в конце января приехала в Дубай – оттуда она уже не вернулась, потому что началась война. Звезда потеряла работу, но в интервью рассказала, на какие деньги живет.

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Василиса Фролова о жизни в Дубае

Телеведущая призналась, что в настоящее время в ее семье зарабатывает мужчина – он делает проекты для Warner Brothers. Супруги живут в арендованном доме.

Я нахожусь в очень тяжелом эмоциональном состоянии, потому что вообще не привыкла не работать. Я никогда не была так долго без работы. У меня, конечно, была какая-то финансовая подушка, которая здесь очень стремительно исчезла. Я просто нахожусь в очень тяжелом состоянии, потому что не могу найти работу,

– призналась Василиса Фролова.

Звезда рассказала, что отношения с мужчиной из-за новых обстоятельств изменились. Однако она ценит, что любимый явился в ее жизнь.

"Мы в таком шарике, из которого оба не можем выбраться. Мы должны друг друга поддерживать, и мы это делаем. Мы просто понимаем, что у нас здесь никого нет. Нам некуда бежать отсюда".