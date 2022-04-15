Вакарчук снова посетил прифронтовой Харьков: положительные фото
15 апреля 2022 , 00:07Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов
Святослав Вакарчук продолжает посещать города и области, наиболее пострадавшие от российских оккупантов. Он снова приехал в Харьков.
Исполнитель пообщался с главой ОВА Олегом Синегубовым и встретился с украинскими воинами. Об этом сообщил глава областной администрации, обнародовав соответствующие фото.
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Победа на всех одна. Святослав Вакарчук снова в Харькове, спасибо за поддержку наших защитников,
– написал чиновник.
Напомним, Харьков является городом, который едва ли не больше всего в Украине пострадал от российских оккупантов.