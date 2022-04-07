Вакарчук, ONUKA, Руслана, Сетаблаев и другие приходят в себя от разрушенной Бородянки

После освобождения Киевщины в соцсетях и СМИ распространяются шокирующие кадры из ряда украинских общин. Больше всего поврежденной инфраструктуры есть именно в городе Бородянка. Там уже побывали украинские знаменитости.

Как рассказал журналист Евгений Назаренко, Бородянка, наверное, самый разрушенный поселок в Киевской области. Если в частном секторе дома еще сохранились кое-где, то на центральной улице повсюду остатки авиабомб и обстрелов. Город придется еще долго разбирать от завалов, поэтому трудно подсчитать, сколько потерь среди гражданских.

К слову Бородянка испытала масштабные разрушения: видео того, как сейчас выглядит городок

ONUKA

Артистка показала видео из автомобиля, который проезжал возле разрушенных построек. Неизвестно, это ли ее запись или знакомых.

"Эта "великая империя" умеет только уничтожать. Прийти, изуродовать, выжечь, стереть, изнасиловать, разворовать, оставить и не иметь даже смелости признать это. Спихнуть на. Вернее, на тех, кто убит и истреблен. Страна тотального трусости. Нация трусов.Завистников с парашей на улице.Которая на себе поставила крест.В очередной и в последний раз.Это не разглядеть.Не простить.Не забыть в веках.Мы действительно все отстроим и будем вечно помнить и молиться за каждую невинную душу. конца времен. Но каждый россиянин за это ответит. И в этом мире. И после смерти", – строго написала Ната Жижченко.

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" продолжает ездить по городам Украины, в которые приходили российские солдаты. Мужчина показал масштабы разрушений и в Бородянке. Там он встретился с директором Дома культуры в поселке, перед которым сейчас стоит памятник Тарасу Шевченко с простреленной головой. Он поблагодарил женщину за то, что она продолжает улыбаться в столь сложное время.

Руслана

Украинская артистка побывала в Бородянке еще днем ​​ранее, 6 апреля. Женщина записала обращение к инстаграм-сообществу на фоне полностью уничтоженного и разбомбленного жилого дома, который стал символом зверства россиян в поселке.

"Россия – это черная дыра, которая стремится "засосать" весь свет цивилизации. Путинская Россия этой войной сама себе подписала приговор. Сама себе указала свой конец. Руины, которые они устроили в наших городах и селах – это отражение их разрушенной бесчеловечной сущности", – говорит Руслана.

Ахтем Сеитаблаев

Украинский режиссер с первых недель российского вторжения на территорию Украины сражается в рядах территориальной обороны. Похоже, его и собратьев отправили на зачистку территории Бородянки. Оттуда мужчина опубликовал несколько кадров.

"Бородянка… Вчера. Красноречивее разрушенных домов этого города – глаза людей, которых мы встречали… Боль, грусть, злоба, но вместе с тем жизнь. Верю, что Бородянка, как и другие украинские города и поселки, возродится и будет жить. Аминь . PS А Крым – это Украина", – написал Сеитаблаев.