"Прощай, Буба": Горбунов, Цымбалюк реагируют на смерть Вахтанга Кикабидзе

В возрасте 84 лет скончался культовый актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Он активно поддерживал Украину всю жизнь, поэтому его с грустью вспоминают украинские звезды – Юрий Горбунов, Тарас Цымбалюк и другие.

Легендарный грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе был не только культовой личностью своего народа, но и страстным поклонником Украины. Знаменитости чтят его память на своих страницах в соцсетях, сообщает 24 Канал.

Важно Умер Вахтанг Кикабидзе – легендарный грузинский артист

Юрий Горбунов

Телеведущий опубликовал фото Вахтанга Кикабидзе на фоне украинского флага и поделился честь быть знакомым с хорошим другом Украины.

Ушел из жизни великий патриот Украины, легендарный грузинский артист и певец Вахтанг Кикабидзе! Ему было 84 года! Имел честь быть с ним знакомым! Земля тебе пухом, Большой Маэстро,

– написал шоумен.



Вахтанг Кикабидзе / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Тарас Цымбалюк

"Ушла в вечность легенда, великий человек и настоящий друг Украины - Вахтанг Константинович Кикабидзе", – написал в инстаграм-сториз актер.

Вахтанг Кикабидзе скончался / Фото с инстаграм-сториз

Екатерина Бужинская

Артистка показала фото, сделанное вместе с Вахтангом Кикабидзе. Напомним, что в 2021 году Екатерина Бужинская встретилась с актером в Грузии и записала с ним видеопоздравления по случаю Дня Независимости Украины.

Ты был невероятным артистом и человеком с большой буквы, настоящим другом Украины! Прощай, Буба,

– написала Бужинская.



Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе / Фото из инстаграма певицы

Андрей Бедняков

Андрей Бедняков почтил память Кикабидзе / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, 15 января стало известно о смерти культового актера, сценариста и певца Вахтанга Кикабидзе. Пока причина его смерти неизвестна, однако знаменитость долгое время болел, ходил с катетером в горле и находился на постоянном диализе.

Вахтанг Кикабидзе снялся во многих фильмах и создал несколько фильмов по собственному сценарию. Известен и как исполнитель и актер песен, гастролировавший в последние годы жизни.

Грузин перестал ездить в Россию с 2008 года, отказавшись от орденов и заработка в стране-агрессоре. Поддерживал Украину как в 2014 году, так и после 24 февраля 2022 года. Он поднимал рюмку за победу в прямом эфире и склонял голову перед героизмом украинцев.