Подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова є одним з найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Тепер до закоханих ще більше прикута увага, адже нещодавно вони оголосили, що скоро знову стануть батьками.

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Катя та Юрій разом із сином Іваном відпочивають в Туреччині. Звідти вони щодня публікують фото, якими тішать багатотисячну аудиторію прихильників. Осадча вирішила зробити публікацію з нагоди особливого свята – Дня ангела Юрія.

Красиві фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова

На особистій інстаграм-сторінці ведуча опублікувала декілька яскравих селфі. На світлинах Катя та Юрій зображені неймовірно щасливими, вони не соромляться показувати зворушливе ставлення один до одного та отримують задоволення від кожного моменту.

Осадча ніжно обіймала свого обранця та цілувала його в щічку. Видно, що вона по-справжньому щаслива поруч зі своїм чоловіком.

Юрію, з Днем ангела! Нехай він тебе охороняє! Будь здоровим, а щасливим і коханим ми з Івасиком тебе робитимемо,

– написала у публікації Катя.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях підписники Осадчої засипають її та чоловіка компліментами.