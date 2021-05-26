Печальную весть об уходе в вечность поэтессы Ольги Архангельской сообщила Валерия Лукьяненко. Женщина написала печальный пост на своей странице в социальной сети Вконтакте, которая заблокирована в Украине.

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"Она была невероятно грустной, и в то же время невероятно веселой, с острым, просто блестящим чувством юмора и сарказмом игрока. Невероятно сильной, и невероятно слабой и чувствительной. Очень неоднозначная натура, поэтесса. Предсказала свою смерть в своем стихотворении, вы можете прочитать", – написала Валерия.



Ольга Архангельская с Валерией Лукьяновой / Фото из социальных сетей Ольги

Что стало причиной смерти 32-летней Ольги Архангельской пока неизвестно. В своей публикации о смерти поэтессы, Лукьянова довольно загадочно написала, что Ольга знала когда умрет и готовилась к этому.

"Сразу отвечая на вопрос, она знала что умрет и готовилась к этому. Остальное не имеет значения. Это был сознательный выбор человека, который знал о своей смерти еще несколько лет назад", – добавила блогерша.

Что известно об Ольге Архангельской?

Ольга Архангельская проживала в Одессе. При жизни женщина писала стихи и успела издать сборник стихов на русском языке под названием "Плыву я во времени". Долгое время поэтесса дружила с известной блогершей Валерией Лукьяновой, однако в дальнейшем их пути разошлись. Валерия Лукьянова популярна тем, что провела ряд пластических операций, чтобы стать похожей на куклу Барби и они с Архангельской меняли свою внешность, чтобы достичь идеала.