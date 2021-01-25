Актриса из Одессы Ирина Токарчук умерла 25 января в возрасте 61 года. О потере сообщил друг звезды Евгений Женин. Причиной смерти знаменитости стал сердечный приступ.

Источник: одесское издание "Таймер"

Смерть Ирины Токарчук на личной странице в фейсбуке подтвердил друг актрисы кинокритик Евгений Женин. Близкие звезды рассказали журналистам, что она умерла от сердечного приступа.

Читайте также Умер отец Насти Каменских Алексей Жмур

Сердце Ирины Токарчук остановилось еще до приезда скорой. Врачи попытались реанимировать актрису, однако спасти ее не удалось.

"Печальная новость: не стало Иры Токарчук – хорошей актрисы и многолетнего хорошего друга", – написал Евгений Женин.

Что известно об Ирине Токарчук

Ирина Токарчук окончила Государственный институт театрального искусства в Москве. Сначала она играла в драмтеатре города Орехово-Зуево, а впоследствии стала актрисой Одесского русского драматического театра.

Она стала популярной благодаря юмористическим шоу и телесериалам "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу". Славу и признание Ирине Токарчук принесла роль тети Симы из одесской коммунальной квартиры в"Джентльмен-шоу".