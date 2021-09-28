Умерла актриса оскароносного фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит

Актриса Мелисса Янделл Смит, сыгравшая в киноленте "Земля кочевников" умерла 7 сентября 2021 года. Женщине было 64 года. Причину смерти выдающейся актрисы узнавайте далее.

Мелисса Янделл Смит ушла из жизни из-за онкологии, с которой долго боролась. Сообщается, что актриса покинула этот мир спокойно в кругу близких, в Сан-Франциско.

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Известно, что знаменитость дружила с другой известной артисткой – Фрэнсис Макдормэнд, которая получила престижную кинопремию Оскар за съемку в фильме Хлои Чжао "Земля кочевников". Мелисса Янделл Смит дебютировала в этой ленте, хотя уже много лет работала в сфере театра и кино.



Умерла Мелисса Янделл Смит / Фото из инстаграма Американской консерватории-театра

Что известно о Мелиссе Янделл Смит

В 2020 году на экраны вышла лента "Земля кочевников", которая сразу привлекла к себе много внимания и борется Оскар сразу в несколько номинациях. Мелисса Янделл Смит сыграла в фильме Долли, сестру главной героини Ферн, которую сыграла Фрэнсис Макдормэнд.

Также Смит 25 лет работала директором консерватории в Американском театре-консерватории, что в Сан-Франциско. Актриса приобщалась и к преподаванию, ведь учила студентов театральному искусству в Принстонском университете и Йельской школе драмы.