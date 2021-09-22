Умер звезда сериалов "Секс и город" и "Белый воротничок" Уилли Гарсон

Звезда американского кинематографа Уилли Гарсон умер 21 сентября 2021 года. Актеру было 57 лет.

О смерти Уилли Гарсона сообщили 21 сентября. Известно, что его сын уже подтвердил эту печальную весть. Причину смерти выдающегося артиста сначала не разглашали, однако потом оказалось, что Гарсон долгое время боролся с онкологией – у него был рак поджелудочной железы.

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Умер Уилли Гарсон

"Я очень тебя люблю, папа. Покойся с миром, и я очень рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и сумел так много сделать. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя, но я думаю, что тебе пора отправиться в собственный путь. Ты всегда будешь со мной. Люблю тебя больше, чем ты когда-либо знаешь, и я рад, что ты сейчас можешь быть спокойным. Ты всегда был самым прямолинейным, самым смешным и умным человеком, которого я знал. Я рад, что ты поделился со мной своей любовью. Я никогда этого не забуду и не потеряю",

– щемяще написал в заметке сын актера Нейтан.



Умер Уилли Гарсон / Фото из инстаграма сына актера

К сочувствию по поводу потери актера присоединилась его звездная коллега и "напарница" со съемок сериала "Секс и город" Синтия Никсон. Женщина опубликовала совместное фото с Уилли Гарсоном и написала, что очень скучает из-за его ухода в вечность, ведь мужчину все любили и обожали работать с ним.

Что известно об актере Уилли Гарсоне

Уилли Гарсон играл во многих лентах и сериалах, однако зрителям он больше всего полюбился в образе Стэнфорда Блэтча из культового "Секса и города". Большую популярность актеру принесла роль в "Белом воротничке" – криминально-детективном сериале, где он сыграл друга главного героя харизматичного Моззи.



Уилли Гарсон в сериале "Секс и город" / кадр из фильма

К слову, Гарсон успел сняться в продолжении сериала "Секс и город", о котором объявили в начале 2021 года.