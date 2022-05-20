Умер оскароносный композитор Вангелис

Пока в Украине идет война, пандемия коронавируса продолжает поражать жизнь гениальных людей. Одной из таких, Вангелиса Папатанасиу, не стало 17 мая в одной из больниц Франции.

О смерти композитора Вангелиса сообщили его менеджеры: "С большой печалью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу умер поздно ночью во вторник, 17 мая". Ему было 79 лет.

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Отметим, что 16 мая он попал в больницу с осложнениями от болезни коронавируса, а на следующий день его не стало.

Относительно большой потери для Греции высказался премьер-министр Кириакос Мицотакис, он назвал Вангелиса "пионером электронного звука": "Он начал свой долгий путь на Огненных колесницах. Оттуда он будет всегда присылать нам свои записи", – написал Мицотакис.

Что известно о Вангелисе

Мужчина стал одним из первых авторов электронной музыки. Кроме этого, Вангелис отлично владел игрой на клавишных, был музыкальным продюсером и кинокомпозитором. Главными жанрами, с которыми работал мужчина, были нью-эйдж, прогрессивный рок и электронная музыка.

Его величайшей работой является инструментальная тема к фильму 1981 года "Огненные колесницы" режиссера Хью Гадсона. За нее он получил премию Оскар как "Лучший оригинальный саундтрек". Также его удостоили премии Грэмми в том же году.

Трек к фильму "Огненные колесницы": видео онлайн

Уже в следующем году Вангелис написал музыку к фильму "Бегущий по лезвию" (режиссер Ридли Скотт), которую знают все киноманы. Среди киноработ Вангелиса также были треки к фильмам "Антарктика" Курагары Корейоси (альбом "Antarctica"), "Пропавший без вести" Коста-Гавраса, "Мятеж на Баунте" Роджера Дональдсона, "Франциск" Лилианы Кавани, "Александр" Оливера Стоуна и документального научно популярного сериала "Космос: персональное путешествие" Карла Сагана.

Не меньшим успехом отметилась композиция для фильма "1492: Завоевание рая" (режиссер Ридли Скотт), за что в категории "Лучшая музыка к фильму" он получил Золотой глобус. В частности, Вангелис писал музыку для театра, для разнообразных крупных событий, таких как открытие Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.