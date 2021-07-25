Умер Майк Митчелл – звезда "Гладиатора" и "Храброго сердца"

Звезда фильмов "Гладиатор" и "Храброе сердце" Майк Митчелл скончался 23 июля в возрасте 65 лет. Причиной смерти актера стал сердечный приступ. Он ушел из жизни во время отдыха в Турции.

О смерти актера сообщил его представитель. Митчелл отдыхал на своей лодке в Турции, где и произошел трагический случай.

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"Было очень трудно поверить в это. Внезапная смерть международного актера, честного человека, настоящего друга, глубоко расстроила нас", – сказал менеджер Митчелла.

Известно, что мужчина с 2006 года страдал периодическими сердечными приступами. Они мучили его 15 лет и стали причиной смерти.

Пока неизвестно, где и когда состоится прощание с актером.