Умер лидер популярной группы The Wanted: у него была опухоль мозга

33-летний певец Том Паркер скончался 30 марта после продолжительной борьбы с онкозаболеванием. В 2020 году у него диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга. У мужа осталась жена и двое детей.

О смерти молодого артиста в своем инстаграмме сообщила жена Тома – Келси. Она обратилась к подписчикам от имени всей семьи Тома.

С тяжелым сердцем мы подтверждаем, что Том ушел из жизни сегодня утром в окружении семьи. Наши сердца разбиты, Том был центром нашего мира, и мы не можем вообразить жизнь без его заразительной улыбки и энергии. Мы искренне благодарны за вашу любовь и поддержку и просим всех объединиться, чтобы свет Тома продолжал сиять для его прекрасных детей. Спасибо всем, кто поддерживал его на протяжении всего пути, он боролся до конца. Я всегда буду гордиться тобой,

– написала овдовевшая женщина.

Отметим, что Том и Келси поженились в 2018 году. У пары родилось двое детей – дочь Аурелия Роуз и сын Бодхи. Последний мальчик родился уже тогда, когда у Тома диагностировали недуг. Тогда он заявлял, что хотя его опухоль удалить невозможно, он будет продолжать интенсивное лечение.



Том Паркер с семьей / Фото из инстаграмма Келси Паркер

Группа The Wanted – это известный британо-ирландский бойзбэнд, образовавшийся в 2009 году. Его постоянным фронтменом был Том Паркер. Вместе с ним также были четверо участников. За свое творчество они выпустили три студийных альбома и десятки песен, самые популярные из которых – Glad You Came, All Time Low Chasing The Sun, We Own The Night, I Found You, Walks Like Rihanna и многие другие. Музыканты из группы тоже отреагировали на смерть коллеги:

"Макс, Джей, Сива, Натан и вся семья Wanted опустошены трагической и преждевременной утратой нашего коллеги Тома Паркера, который сегодня мирно умер во время обеда в окружении своей семьи и товарищей по группе. Том был отличным мужем Келси и отцом Аурелии и Бодхи . Он был нашим братом, слова не могут выразить потерю и уныние, которые мы чувствуем. Всегда и навсегда в наших сердцах".



Группа The Wanted – Том Паркер в центре / Фото из инстаграмма коллектива