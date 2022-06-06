Умер бас-гитарист и соучредитель Bon Jovi Алек Джон Сач

Умер Алек Джон Сач – американский музыкант, соучредитель культовой группы Bon Jovi. Он ушел из жизни в 70 лет. Пока причина смерти артиста неизвестна.

О смерти музыканта вечером 5 июня сообщили на официальной странице Bon Jovi в твиттере.

Смотрите также Умер голливудский актер Рэй Лиотта, игравший в "Славных ребятах"

Наши сердца разбиты известием о смерти нашего дорогого друга Алека Джона Сача. Как один из основателей Bon Jovi Алек был неотъемлемой частью создания группы. Нам его не будет хватать,

– написали в публикации.

Что известно об Алеке Джоне Саче

Соучредитель Bon Jovi родом из Нью-Йорка.

Алек присоединился к группе, которая только начинала творческий путь, в 1983 году.

Он стал бас-гитаристом, а также иногда был вокалистом. Вместе с коллегами записал пять альбомов.

Спустя 11 лет музыкант заявил, что покидает коллектив. Причиной тому стала якобы плохая работа на сцене, однако есть и слухи, что Алек просто захотел взять перерыв в творчестве. Еще одной причиной выхода из группы могло стать падение с мотоцикла при записи альбома Keep The Faith. Тогда Сач травмировал мышцы руки и постоянно искал удобное положение, в котором мог играть на своем инструменте, не чувствуя боли. Особенно во время концертов. Когда Сач понял, что не может лучше играть, впал в депрессию. Во многих турах ему требовалась помощь психолога.

В последний раз из Bon Jovi Сач выступал в 2001 году во время гастролей One Wild Night Tour. Концерт проходил на стадионе Giants в Нью-Джерси. Алек вышел на сцену во время исполнения песни Wanted Dead or Alive.

Впоследствии он строил карьеру в других группах и приступил к деятельности, не связанной с музыкой.

Джон Сач открыл магазин мотоциклов и некоторое время работал менеджером других коллективов.

Однако это было не его. В конце концов, в 2018 году он вернулся в Bon Jovi. Это произошло во время ввода группы в Зал слав рок-н-ролла. Алек первым из музыкантов произнес речь благодарности. Сам вышел на сцену для исполнения песни Livin' on a Prayer.

Данные собраны на основе Википедии

Bon Jovi – Livin' on a Prayer: смотрите видео онлайн